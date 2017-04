Sesc terá programação gratuita para a criançada nesta semana

No Sesc Morada dos Baís a programação gratuita para a criançada ocorre no sábado, 22. Às 15 horas têm início as atividades, com a oficina Arte Brasileira para Crianças, desta vez com foco na obra de Caetano de Almeida.

Para participar, é preciso ter pelo menos 06 anos de idade e estar acompanhado de um responsável e levar o material, desta vez: 1 fita crepe, 1 cola branca e 1 tesoura sem ponta. Caetano de Almeida utiliza em suas pinturas ideias e imagens muito variadas. Já pintou telas que usavam como tema pinturas clássicas de outros artistas, páginas de livros infantis, além de manuais de medicina e de práticas esportivas. Caetano também fez pinturas usando a poluição das grandes cidades como tinta. Por vezes, ele constrói pinturas cheias de linhas, curvas e formas geométricas que nos lembram estampas de tecidos ou imagens digitais, tamanha a precisão de seu traço e a força de suas cores.

Após a oficina, às 16h, é a hora da magia da contação de estórias, com muita música, poesia e brincadeiras, que retratam o universo lúdico infantil apresentado pelo contador Pietro Lara. A última atividade do dia é o Cineclubinho, que exibe às 17 horas “As Férias do Pequeno Nicolau”. Termina o ano letivo. Nicolau (Mathéo Boisselier), seus pais e a avó viajam para o litoral com o objetivo de aproveitar ao máximo o verão. Na praia o menino faz novos amigos e conhece uma garota, Isabelle (Erja Malatier), que ele acredita ser sua futura esposa.

Corumbá – No Sesc Corumbá, o Cineclubinho tem exibição do longa já na quinta-feira (20) e reprisa no sábado (22), ambos às 17 horas. Após assistir ao filme, no sábado, às 18h30, a criançada escutará a contação da historinha “Rumboldo”, de Eva Furnari.

A historinha mostra aos pequenos que um simples cocô de passarinho pode mudar o destino de um reino. A culpa, porém, não foi do passarinho, foi do Rei Rumboldo. Esse Rei Rumboldo tinha uma certa mania de grandeza, queria mandar em tudo, queria fazer as leis mais importantes do mundo, mas acontece que ele não tinha o menor talento para isso e acabou criando um monte de encrencas.

Serviço – A programação infantil tem participação gratuita. O Sesc Corumbá fica na rua 13 de junho, 1703 – Centro. Informações pelo telefone (67) 3232-3130. O Sesc Morada dos Baís está localizado na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. Acompanhe a programação no site sesc.ms