SESCON MS realiza 9º Encontro Estadual das Empresas de Serviço

No dia 10 de novembro o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Estado de Mato Grosso do Sul (SESCON-MS) promove o 9º Encontro Estadual das Empresas de Serviços do MS no Ondara Buffet.

O Encontro deste ano tem como tema “Excelência em Gestão” e contará com a presença do superintendente regional do Trabalho, Vladimir Struck, que abordará principalmente, como fazer uma administração de êxito com a Reforma Trabalhista.

A noite conta ainda com um momento de descontração como ator Filipe Pontes- O maior imitador do Brasil, com suas interpretações do cotidiano de muitos empresários. Um jantar dançante encerra a programação do evento.

Serviço:

9º Encontro Estadual das Empresas de Serviços do MS

Data: 10/11/2017 – Sexta-Feira

Horário: 19h00

Local: Ondara Buffet - Rua Dr. Mario Gonçalves, 129 - Chácara Cachoeira

Mais informações: (67) 3029-6094