Sesi alinha detalhes para a Ação Cidadania em Aparecida do Taboado

Em reunião realizada nesta quarta-feira (18/10), o Sesi e a Prefeitura de Aparecida do Taboado alinharam parcerias e detalhes necessários para a realização da última edição deste ano da Ação Cidadania. Além disso, na reunião também já ficou definido que o local do evento, que está programado para o próximo dia 18 de novembro, será o Módulo Esportivo Wilfrides Alves Martins, localizado ao lado da Praça de Esportes, na Rua Ulisses Medeiros de Figueiredo, s/n, no Bairro Chácara Boa Vista.

No encontro, a gestora de clientes e relacionamento do Sesi, Laura Gomes, repassou aos secretários municipais um checklist com as atribuições da prefeitura para viabilização do evento. “Apresentamos o que o Sesi pode oferecer, fechamos parcerias para o evento e alinhamos com os secretários os serviços que cada pasta disponibilizará para a população”, afirmou.

Segundo o gerente do Sesi de Três Lagoas, Fernando Rodrigues, responsável pela unidade de Aparecida do Taboado, o município já recebeu outros eventos da área de responsabilidade social da instituição, mas é a primeira vez que o Ação Cidadania chega à cidade no atual formato. “Em 2013, a população ficou muito satisfeita com um evento que oferecemos na cidade e, por isso, a Ação Cidadania é muito esperado”, acrescentou.

O secretário municipal de Saúde, Márcio Garcia Galdino, afirma que buscará levar disponibilizar atendimentos odontológicos e consultas médicas. “Aparecida do Taboado anseia pelo Ação Cidadania. Poder receber esta iniciativa na nossa cidade, em parceria com o setor privado, é muito importante, porque a população espera por esses serviços”, declarou.

A secretária municipal de Educação, Maria Margarida de Matos, pretende levar serviços de recreação, como pintura facial, e, em conjunto com a Secretaria Municipal de Cultura, promover atrações culturais para se apresentar no evento. Já o diretor municipal de Turismo, Jary Augusto Silva, que também coordena o Procon no município, disponibilizará ações para demonstrar o potencial da cidade, conscientização ambiental e fomento ao agronegócio.