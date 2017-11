Sesi inaugura em Rio Negro a Biblioteca da Indústria do Conhecimento

Essa será a 44ª biblioteca do Sesi em Mato Grosso do Sul

O superintendente do Sesi, Bergson Amarilla, fará, nesta quinta-feira (23/11), às 8h30, a inauguração da Biblioteca da Indústria do Conhecimento em Rio Negro (MS), com a presença do prefeito Cleidimar da Silva Camargo. A unidade, que foi construída em terreno localizado na Rua Rio de Janeiro esquina com a Avenida Liberdade, centro da cidade, será a 44ª Biblioteca da Indústria do Conhecimento do Sesi em Mato Grosso do Sul, que já está presente em outros 39 municípios.

A Biblioteca da Indústria do Conhecimento do Sesi em Rio Negro vai contar com acervo de mais de 1,3 mil livros de diferentes títulos, cerca de mil títulos de DVDs com filmes e documentários, coleção de gibis, dez computadores com acesso à Internet, além de sala de aula de 30 m² para oferecer cursos de EaD (Educação a Distância) do Sesi e Senai, bem como um estacionamento amplo para as unidades móveis das duas entidades.

