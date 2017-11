O Sesi promoverá, no próximo dia 8 de dezembro, a partir das 9h30, o leilão para alienação de imóvel localizado na Rua João Rosa Pires, nº 514, no Bairro Amambaí, em Campo Grande (MS). O pregão será efetuado online pelo site www.casadeleiloes.com.br e presencialmente na Casa de Leilões, localizada na Rua Jaboatão, 271, na Vila Silvia Regina, também na Capital.

Os interessados já podem efetuar os lances via Internet, bastando acessar o site www.casadeleiloes.com.br para cadastro e atendimento das exigências documentais com até 48 horas de antecedência ao leilão, enquanto para lances presenciais os interessados deverão comparecer na data e horário fixados no edital, oportunidade em que o leiloeiro oficial dará por aberta a sessão pública presencial do certame.

O valor mínimo de alienação do bem, respaldado em laudo de empresa especializada, é de R$ 926.000,00. O vencedor do leilão efetuará o pagamento da primeira parcela a título de sinal, que corresponderá a 20% do valor da arrematação, pago em até 24 horas, por meio de depósito bancário identificado ou TED (Transferência Eletrônica Disponível) em conta corrente de titularidade do Sesi.

O procedimento de transferência do bem arrematado será feito por meio de processo administrativo conduzido pelo Sesi após a integralização total do pagamento do bem arrematado, ficando o adquirente responsável pelo pagamento de todos os impostos, taxas e despesas referentes à transferência.

Serviço – O edital do leilão pode ser obtido pelo site www.casadeleiloes.com.br/arquivos/arquivos_leilao/0021007001510863546.pdf