Nesta segunda-feira (5), os alunos da Escola do Sesi de Dourados embarcam rumo à etapa nacional da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR), que começa na terça-feira (6) e prossegue até sexta-feira (9), no Centro de Convenções de João Pessoa, na Paraíba. O time MegaMentes conseguiu a classificação na nacional depois de uma disputa com 300 alunos de escolas públicas e privadas de Mato Grosso do Sul, distribuídos em 71 equipes.



Agora, os alunos Eduardo Mota Araújo, do 8° ano do Ensino Fundamental, e Lucas Felipe Gomes Ribeiro, do 6º do Ensino Fundamental, seguem acompanhados do técnico Wesley Sarati Coelho, professor da disciplina de Física da Escola do Sesi de Dourados, para disputar uma vaga na etapa internacional com outras 49 escolas de todo o Brasil.

A gerente de educação do Sistema Fiems, Simone Cruz, explica que há cerca de 4 anos o Sesi intensificou os investimentos na robótica curricular e a classificação para a etapa nacional da OBR é resultado deste trabalho.



“Esta é a primeira vez que uma escola do Sesi chega tão longe na OBR. Tanto o Lucas quanto o Eduardo estudaram conosco desde pequenos e é uma oportunidade muito grande para eles, enquanto para o Sesi é uma prova de que estamos investindo em uma formação diferenciada, e muito mais do que um torneio ou uma premiação, é um aprendizado que será levado para a vida, e vai influenciar em diversos aspectos da vida deles”, afirmou Simone Cruz.



A etapa nacional da OBR é sempre realizada em conjunto com outros eventos nacionais de robótica, e se torna um estímulo aos jovens finalistas, que ficarão em contato direto com alguns dos maiores pesquisadores do Brasil nesta área de conhecimento.



