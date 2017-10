Sessão solene homenageou trabalhadores da construção civil

A Câmara Municipal de Campo Grande realizou, na última quarta-feira (25), uma Sessão Solene em comemoração ao Dia do Trabalhador da Construção Civil. A solenidade foi aberta com uma apresentação musical da dupla Gilson e Júnior.

“Muitas vezes, somos esquecidos, mas é uma classe que desenvolve nossa capital e nosso estado. Em Campo Grande, somos mais de 30 mil trabalhadores. O trabalhador sai da sua casa e, muitas vezes, volta dentro de um caixão por falta de segurança e investimento. Temos que homenagear os trabalhadores que constroem sonhos, mas, às vezes, vivem um pesadelo.

É uma classe sofrida, mas que honra seu trabalho. Parabéns a todos”, discursou Marcos Cezar Ribeiro Gonçalves, vice-presidente da Federação dos Trabalhadores na Construção Civil e do Mobiliário de MS e também vice-presidente do Sintracom de Campo Grande.



Na ocasião, foram homenageadas diversas personalidades em reconhecimento aos serviços prestados ao desenvolvimento de Campo Grande. Entre os homenageados estava o presidente do Sintracom de Campo Grande, José Abelha Neto.



“Quero agradecer a Deus por esse momento, por essa homenagem tão bem colocada. Muitas vezes vemos aqueles apartamentos chiques e não imaginamos quem construiu tudo aquilo. O trabalhador entrega o sonho da casa própria mas continua sendo explorado porque não tem onde morar.

Nós conhecemos realmente como é a realidade do trabalhador da construção civil que sai de casa às 5 da mannhã, com a marmita embaixo do braço, e trabalha de sol a sol. Vendo esta homenagem passa um filme na minha cabeça. Lembro quando cheguei à Campo Grande 40 anos atrás para trabalhar como servente de pedreiro”, discursou José Abelha, presidente do Sintracom de Campo Grande.



Há 40 anos em Campo Grande, José Abelha, começou a trabalhar na área como servente e após algum tempo passou a pedreiro, recebeu a oportunidade de assumir como encarregado de obra, profissão esta que o levou a se envolver nas reivindicações da categoria, o que faz até hoje a frente do SintracomCG.