Sessão Solene nessa segunda-feira comemora o Dia do Comerciário

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande realizam nesta segunda-feira (23), às 19 horas, Sessão Solene em comemoração ao Dia do Comerciário.

A data foi instituída no município por meio da Lei 6.633/09, de autoria do então vereador Cristóvão Silveira, que institui a Semana Municipal do Comerciário, e dá outras providências.

A solenidade será realizada, a partir das 19 horas, no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, localizada na Avenida Ricardo Brandão, nº 1.600, bairro Jatiúka Park.

Confira a lista dos homenageados:

Ademir Santana - Julio Cesar da Silva Correa e Ivan Bolandine da Silva

Ayrton Araújo do Pt - Danilo Silva Moreira e Estefany Ojeda Chaves

Betinho - Igor Costa da Silva e Daniela Rondom Santos

Carlão- Hélio Alves Lemes e Cristiane Oliveira Leite

Chiquinho Telles - Karoline Gonçalves Mareco e Milene Silva Lima Bomfim

Delegado Wellington - Estácio Muniz Neto e Ana Marta Abitante

Dharleng Campos - Márcia Vivente Lucianos dos Santos e Rosana Iara dos Santos

Dr. Loester - Paulo Aparecido Teodoro de Oliveira e Jucilene Castilho Galdino

Eduardo Romero - Leonardo Petiz Silva Miranda e Nilson Espírito Santo de Oliveira

Enfermeira Cida Amaral - Márcio Oliveira dos Santos e Lindalva Alves Loureiro Motti

Fritz - Flávio Augusto Nolasco e Cecília Duarte Penteado

Gilmar Da Cruz - Erika Alexandra da Silva Alfredo e Edson Chaves Pessoa

João Cesar Mattogrosso - Geovane Pelé da Silva e Paulo Cesar Nolasco Garcia

Junior Longo - Maria de Lourdes Xavier da Silva e Adilson Marques de Melo

Lucas De Lima - Marcela Aparecida Dias e Lucélia Rabelo Vilanova

Papy - Lincoln da Silva e Nicanora Aparecida de Melo

Pr. Jeremias Flores - Maria da Penha Santos de Araújo e Bruno Feliciano da Silva Cabrau

Valdir Gomes - Manoel Alves Teixeira e Alessandro Ferreira

Veterinário Francisco - José Claudemir da Silva e Celi Fernandes

William Maksoud - Valtuir da Costa Abreu e Pablo Silva de Oliveira

Câmara Municipal

Daiana Schmidt

Camilo Medina

Marilva Fistarol Dos Reis

Maria Célia Miranda Toledo

Antonio Domingos Da Silva

Lisantonio Rossi Lorca