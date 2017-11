Sessão Solene nesta quarta-feira celebra o dia da Comunidade Libanesa

Será celebrado em Sessão Solene na Assembleia Legislativa, no Plenário “Deputado Júlio Maia”, nesta quarta-feira (22), com início às 19h, o Dia da Comunidade Libanesa de Mato Grosso do Sul, instituído pela Lei Estadual nº 3.438/2007. O evento foi proposto pelo deputado Márcio Fernandes (PMDB).

O evento ainda conta com a entrega do Prêmio “Independência do Líbano” que tem por objetivo homenagear personalidades e entidades que, em razão de seu trabalho, tenham se destacado no contexto sociopolítico, econômico e cultural de Mato Grosso do Sul.

Atualmente, a população libanesa vivendo no Brasil é maior do que no próprio país de origem. São 12 milhões de imigrantes, enquanto 4,5 milhões residem no Líbano. Muitos brasileiros também escolheram o país árabe como lar: cerca de 12 mil.

Iniciada no final do século XIX, a imigração libanesa no Brasil foi estimulada pelo imperador Dom Pedro II, que havia conhecido o país anos antes. Em Mato Grosso do Sul, seu início teve em 1912, pelo Porto Comercial de Mato Grosso, em Corumbá, juntamente com sírios, turcos e armênios.