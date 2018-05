Sessões e audiências do TRE são canceladas na capital

As sessões plenárias e audiências do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE/MS), desta segunda-feira (28), foram suspensas em Campo Grande. Os cancelamentos ocorrem devido à greve geral dos caminhoneiros que está acontecendo em todo Brasil.

A presidente do TRE/MS, desembargadora Tânia Garcia de Freitas Borges, decidiu suspender a realização das audiências de Primeiro Grau e da Sessão Plenária no TRE/MS, previstas para esta segunda-feira.

A portaria será publicada no Diário da Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul (DJEMS), de terça-feira (29), com efeito retroativo ao dia 28 de maio do corrente ano. O expediente e os prazos não sofrem nenhuma alteração. No dia 29, tudo volta ao funcionamento normal.

Conforme o TER/MS, os processos que estavam pautados para hoje serão julgados na próxima sessão do Tribunal, que ocorrerá quarta-feira (30), e os juízes eleitorais deverão designar as novas datas das audiências suspensas.