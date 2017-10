Sessões solenes, Outubro Rosa e reuniões marcam a semana na Assembleia

Na semana entre os dias 16 a 20 de outubro estão previstos vários eventos na Assembleia Legislativa, entre eles o lançamento da Ação "Doe Lenços - Outubro Rosa", na terça-feira (17/10), às 8h30, no saguão do Palácio Guaicurus. Uma realização da Casa de Leis, por intermédio da deputada estadual Mara Caseiro (PSDB). A campanha é uma parceria com a União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale). O objetivo é prestar um serviço às pessoas vitimadas pelo câncer. Os lenços deverão ser trazidos para os pontos de coleta até o dia 27 de outubro e serão doados à Rede Feminina de Combate ao Câncer.

A partir das 14h, também na terça (17), no Plenarinho Deputado Nelito Câmara, os membros da Frente Parlamentar da Regularização Fundiária se reúnem. O grupo de trabalho é coordenado pelo deputado estadual Renato Câmara (PMDB). Ainda na terça-feira, às 19h30, no Plenário Deputado Júlio Maia, haverá a sessão solene de entrega de Título de Cidadão Sul-mato-grossense e Comenda do Mérito Legislativo, concedida às pessoas que prestaram relevantes serviços ao Estado. A solenidade foi proposta pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa.

Na quarta-feira (18/10) acontecem as eleições nas escolas inscritas no Projeto Parlamento Jovem. As eleições serão no período matutino, vespertino e noturno. O objetivo do projeto é formar e promover a consciência política e a liderança entre jovens e adolescentes. Os jovens eleitos terão um mandato com duração de dois anos (2017/2019). O Parlamento Jovem é realizado pela Assembleia Legislativa, por intermédio da Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet, em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), a Secretaria de Estado de Educação (SED), a Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande (Semed) e o Sindicato das Escolas Particulares de Mato Grosso do Sul (Sinepe).

Também na quarta (18), às 19h30, haverá a entrega da Medalha do Mérito Médico Dra. Jeanne Elizabeth Wanderley Tobaru, proposta pelo deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB). A honraria é concedida anualmente aos profissionais médicos que se destacaram por seus relevantes serviços prestados à comunidade. A medalha é entregue no dia 18 de outubro, pois nesta data é comemorado o Dia do Médico.

Na quinta-feira (19/10) será realizada a Audiência Pública ‘Escola sem Partido’, a partir das 13h30, na Câmara Municipal de Campo Grande. O evento é uma proposição da deputada Mara Caseiro e dos deputados Dr. Paulo Siufi, Mauricio Picarelli (PSDB), Coronel David (PSC) e Lidio Lopes (PEN), autores do projeto que defende a neutralidade política, ideológica e religiosa no ambiente escolar, garantindo a liberdade do aluno em aprender e formar consciência própria. A matéria será o objeto de discussão da audiência pública.

Comissões - As reuniões das Comissões Permanentes ocorrem às terças e quintas. Na terça (17), a partir das 8h, os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) se reúnem no Plenarinho Nelito Câmara. O presidente da Comissão é o deputado estadual Beto Pereira (PSDB), vice-líder do governo. Também no Plenarinho, na quinta (19), a partir das 8h, há a reunião da Comissão de Saúde, presidida pelo deputado estadual Dr. Paulo Siufi.

Às terças, quartas e quintas também acontecem as sessões plenárias, a partir das 9h, no Plenário Deputado Júlio Maia. A Assembleia Legislativa está situada na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, Parque dos Poderes, Bloco 9. Os eventos citados são abertos ao público e à imprensa.