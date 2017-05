Sete inicia preparação 12 dias antes de estreia no Brasileiro

Clube está no grupo A11 junto com União de Rondonópolis Aparecidense e Luziânia

A equipe do Sete de Setembro começa a preparação para estrear na série D do Campeonato Brasileiro. Os jogadores que atuaram no Estadual deste ano se apresentarão na terça-feira (9) para os treinos. Como o time de Dourados – a 228 km de Campo Grande, faz seu primeiro jogo diante do União de Rondonópolis (MT) no dia 21, a comissão técnica terá apenas 12 dias para preparar e montar o time.

O clube douradense está no grupo A11, além do time de Rondonópolis, a chave é composta por mais duas equipes de Goiás, a Aparecidense e Luziânia. A montagem do elenco está em discussão pelo clube e o treinador Ney César desde a última sexta-feira (5).

"Queríamos começar hoje [segunda-feira], mas parte dos novos atletas não chegaria a tempo. Então, não adianta começar com dez, 11 jogadores", justificou o presidente do clube Tony Montalvão. O cartola do Sete afirmou que boa parte do elenco já está definido e será anunciada quando todo plantel estiver completo.