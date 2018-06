Sete pessoas foram assassinadas a tiros

Polícia acredita que as mortes tenham relação com o tráfico de drogas

Na madrugada desta terça-feira (19), sete pessoas foram mortas a tiros na cidade de Viamão, região metropolitana de Porto Alegre – RS. As vítimas são quatro mulheres e três homens.

Segundo a Brigada Militar da cidade, as primeiras mortes aconteceram dentro de uma casa, no bairro Vila Augusta. No local, três pessoas foram mortas: Douglas da Costa Orguin, 19 anos, Stefânia Carvalho da Silva, 20 anos e Greice Kelly da Mota Jorge, 28 anos.

Outras três pessoas foram assassinadas enquanto estavam em casa na rua Professor de Freitas Cabral, no mesmo bairro. A polícia ainda não confirmou a identidade dessas vítimas.

Em outra rua próxima, Cláudio Roberto Gonçalves, 38 anos, também foi morto a tiros.

A Polícia Civil de Viamão acredita que os crimes estejam relacionados com a disputa do tráfico de drogas na região. Até o momento não há suspeitos do crime.

Para reforçar as buscas aos criminosos, o chefe da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, Emerson Wend, disse que disponibilizou temporariamente o apoio de cinco policiais para ajudar nas investigações.

No último fim de semana, quatro pessoas foram assassinadas a tiros dentro de uma residência localizada na zona sul de Porto Alegre.