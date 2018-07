Sete vidas: gato é salvo dentro de motor de carro

A dona do gato relatou que o animal sempre dorme sobre o capô do veículo

Um gato foi salvo na manhã da quarta-feira (11), por uma equipe de salvamento do 3º Grupamento de Bombeiros Militar, após ficar preso no interior do motor de um carro, exatamente na correia dentada. O caso aconteceu em uma residência localizada na rua Edu Rocha, no bairro Popular Nova, em Corumbá.

A dona do gato relatou aos bombeiros que o animal sempre dorme sobre o capô do veículo, mas resolveu se abrigar dentro do motor, mas o marido dela não percebeu, quando ligou o carro.

Quando o motor foi acionado, os moradores ouviram o miado do gato e constataram a situação. Os soldados do Corpo de Bombeiros foram acionaram acionados e o felino foi salvo sem lesões.