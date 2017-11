A agropecuária brasileira demitiu mais do que contratou em outubro. As dispensas superaram as admissões em 3.551 postos de trabalho, de acordo com os números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta segunda-feira (20/11) pelo Ministério do Trabalho. O saldo negativo do mês é resultado de 71.650 contratações e 75.201 demissões.

No relatório, destaca o saldo positivo de empregos formais em alguns segmentos da atividade rural. A lavoura de soja, por exemplo, registrou 2385 vagas. A produção de cana-de-açúcar gerou 2894. Mas não foi suficiente para evitar o resultado negativo mensal do setor.



Outubro tem sido historicamente um mês de perda de empregos no campo, indicam os dados do Caged. Em maior ou menor número, o saldo negativo vem sendo registrado desde 1992. No entanto, o fechamento de postos de trabalho em outubro de 2017 foi bem menor que o do mesmo mês em 2016, quando o saldo foi negativo em 12.508 vagas formais.



Mesmo com o sinal negativo do mês passado, a agropecuária foi geradora de empregos no acumulado dos dez primeiros meses deste ano. As admissões superaram as demissões em 105.091 vagas com carteira assinada no período. Foram contratadas 886.750 pessoas. Outras 781.659 foram dispensadas.



Considerando o período de 12 meses encerrado em outubro, a atividade rural também contratou mais do que demitiu. O saldo positivo é de 28.378 vagas, sendo 991.915 pessoas admitidas e 963.537 demitidas.



Resultado geral

Na soma de todos os setores da economia brasileira, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados registrou a criação de 76.599 mil postos de trabalho com carteira assinada em outubro. Segundo o Ministério do Trabalho, foi o sétimo mês consecutivo de saldo positivo entre contratações e demissões. Ao todo, 1,187 milhão de pessoas conseguiram trabalho enquanto 1,111 milhão perderam seu emprego no mês passado. Foi o melhor resultado mensal deste ano.



“São números que nos dão ainda mais certeza de que as medidas adotadas pelo governo colocaram o Brasil de volta nos trilhos do crescimento econômico”, afirmou o ministro Ronaldo Nogueira, conforme nota divulgada pela pasta.



De janeiro a outubro deste ano, foram gerados 302.189 empregos formais. Administração pública e setores da iniciativa privada registraram 12,514 milhões de contratações e 12,212 milhões de demissões no período.



Já no intervalo de 12 meses encerrado em outubro, o resultado do Caged é negativo em 294.305 postos de trabalho com carteira assinada. Foram 14,562 milhões de admissões e 14,857 milhões de dispensas, de acordo com os números do Ministério do Trabalho.