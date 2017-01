A sexta-feira (6) amanheceu parcialmente nublada em Campo Grande e com previsão de chuva durante o dia. No Estado a previsão é de sol entre nuvens intercalada com pancadas de chuva rápida devido ao ar quente e úmido. O tempo continuará abafado e haverá risco de temporais a partir da tarde.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), desde a madrugada de hoje, algumas áreas de instabilidade mais fortes vindas do Paraguai devem chegar ao sul do estado provocando chuvas mais generalizadas e intensas nessa parte do estado. Nas demais áreas as chuvas ocorrem de forma esparsa com trovoadas.

No Estado, a temperatura mínima prevista é de 20°C e máxima pode chegar a 36°C. Na Capital a temperatura mínima de 22°C e máxima de 32°C, com umidade relativa do ar entre 60% e 90%. Sexta-feira amanhece com sol e poucas nuvens e previsão calor e chuva durante o dia