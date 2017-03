O dia amanheceu com sol entre nuvens nesta sexta-feira (24) em Campo Grande no interior de Mato Grosso do Sul. No Estado a previsão é de pancadas de chuva rápida devido ao calor e a umidade.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas continuam estáveis. No Estado, a temperatura mínima prevista é de 19°C e máxima pode chegar a 35°C. Na Capital a temperatura mínima de 21°C e máxima de 31°C, com umidade relativa do ar entre 55% e 80%.