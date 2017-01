Com sol entre nuvens, a sexta-feira (27), amanheceu com temperaturas amenas e termômetros marcando 18°C em Campo Grande. Na Capital a previsão é de chuvas isoladas e a temperatura máxima pode chegar a 31°C, com umidade relativa do ar entre 50% e 95%.

Nesta sexta o sol aparece com nebulosidade e ainda chove forte em pontos isolados no norte e nordeste do Estado, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Em MS a temperatura mínima é de e a áxima pode chegar a 34°C.