Sexta-feira amanhece nublada mas tempo fica aberto

O tempo segue aberto com muita nebulosidade, mas sem chuva. O sol aparecerá e a temperatura aumentará.

Nesta sexta-feira (8) em Campo Grande, o sol permanece com algumas nuvens. Não chove. Temperatura mínima de 10ºC e máxima de 24ºC.

Já em Dourados, o dia será de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. Temperatura mínima de 7ºC e máxima de 20ºC.

Na cidade de Corumbá, o dia permanece com sol e algumas nuvens. Não chove. Temperatura mínima de 11ºC e máxima de 23ºC.

Em Três Lagoas, terá sol e algumas nuvens. Não chove. Temperatura mínima de 13ºC e máxima de 25ºC.

Ponta Porã permanece com dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. Temperatura mínima de 6ºC e máxima de 18ºC.

No município de Coxim, o sol permanece com muitas nuvens, não chove. Temperatura mínima de 12ºC e máxima de 26ºC.