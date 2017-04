Sexta-feira Santa será de calor e chuvas isoladas

A Sexta-feira Santa (14) amanheceu com o céu claro em Campo Grande e termômetros marcando 22°C. No interior de Mato Grosso do Sul a previsão é de tempo parcialmente nublado e previsão chuva isoladas.

As temperaturas variam bastante neste feriado. Em Campo Grande a temperatura mínima de 19°C e máxima de 32°C. No Estado, a temperatura mínima prevista é de 16°C e máxima pode chegar a 36°C.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) as temperaturas sobem e o sol deve predominar em grande parte do estado. Ainda tem possibilidade de chuvas isolados no centro-norte do estado, nesta sexta-feira.