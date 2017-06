Sexta-feira será ensolarada e com de tempo seco

O dia amanheceu com céu claro e temperaturas amenas nesta quinta-feira (22), em Campo Grande. No interior do de Mato Grosso do Sul a previsão é de sol entre poucas nuvens. O dia será de tempo seco em todo o Estado.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a influência de um sistema de altas pressões deixa os dias ensolarados com baixos índices de umidade, que podem chegar a 30%. As madrugadas vão permanecer frias durante a sexta-feira e o final de semana.

Na Capital o dia começou com os termômetros marcando 17°C, e a máxima não passa de 28°C. Em Mato Grosso do Sul, a temperatura máxima pode chegar a 31°C e a mínima é de 13°C.