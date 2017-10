Sexta-feira tem máxima de 41°C e pancadas de chuva

As chuvas fortes e o calor não dão tregua em Mato Grosso do Sul nesta sexta-feira (20). As temperaturas continuam altas com máxima de 41°C e previsão de pancadas de chuva durante a tarde.

O dia amanheceu parcialmente nublado e com os termometros marcando 21°C em Campo Grande. No interior do Estado a sexta-feira também amanheceu parcialmente nublada.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), estão previstas as pancadas de chuva forte durante a tarde. O sol deve aparecer em todo o estado e as temperaturas permanecem elevadas.

As temperaturas variam bastante. Em Mato Grosso do Sul, a temperatura máxima pode chegar a 41°C e a mínima é de 22°C. Já em Campo Grande a máxima pode chegar a 37°C e a mínima é de 24°C.

Tempestade

Segundo a previsão, o tempo fica bastante instável, com risco de temporais especialmente no centro, oeste e sul de Mato Grosso do Sul. Nos próximos dias estão previstas rajadas de vento de até com 90 km/h.

Nesta quinta-feira (19), uma cortina da grossa poeira nfoi registrada em cidades do sul do Estado. Em Dourados, o Instituto Nacional de Meteorologia registrou uma rajada com 64 km/h. A região de Amambai e de Itaquiraí teve rajada de 77 km/h.