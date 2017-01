Sexta-feira tem previsão de chuva em MS

A sexta-feira (13) amanheceu parcialmente nublada em Campo Grande e com termômetros marcando 22°C. Na maior parte de Mato Grosso do Sul a previsão é de chuvas isoladas e temperatura máxima chegando a 35°C.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) hoje deve chover forte no centro e nordeste do Estado. O sol aparece e as temperaturas sobem no final de semana.

Em Campo Grande a temperatura mínima prevista é de 22°C e a máxima pode chegar a 30°C, com umidade relativa do ar entre 55% e 95%.