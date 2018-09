O shopping Norte Sul Plaza a Cruz Vermelha de Mato Grosso do Sul está promovendo uma ação para arrecadação de donativos e cadastro de voluntários. Até o dia 14 de outubro serão arrecadados brinquedos novos e usados para serem doados a instituições de caridade de Campo Grande. Os brinquedos devem estar em bom estado de conservação.

O horário de atendimento será o mesmo do shopping, das 10h as 22h. O ponto de arrecadação está localizado na praça de eventos. A meta até o final da primeira etapa desta campanha é beneficiar cinco instituições de caridades.

De acordo com o superintendente do Norte Sul Plaza, ações como essas são de extrema importância para a sociedade.

“Ao longo desses 7 anos de shopping estreitamos nosso relacionamento com o poder público, instituições de assistencialismo e ONG’s por meio de ações como essas e nos sentimos lisonjeados pela oportunidade de desenvolver ações humanitárias que valorizam a vida humana. O Dia das Crianças é uma data comercial, mas acreditamos que além disso podemos passar uma mensagem de amor e solidariedade em união com nossos lojistas e clientes”, declarou Fabiano Bussi.

O presidente da Cruz Vermelha MS, Tácito Nogueira, espera atender mais de duas mil crianças com essa ação.

“O Norte Sul está abrindo suas portas para um ato de solidariedade, com todo seu apoio, cedendo o espaço para que seja feita as coleta de doações. São 2.500 crianças, sendo duas comunidades indígenas e cinco entidades beneficentes. Nos próximos meses, a Cruz Vermelha deve continuar as ações com o Outubro Rosa e Novembro Azul, com agendamento de consultas na carreta da saúde”, afirmou o presidente da entidade.

O shopping Norte Sul Plaza fica na Av. Presidente Ernesto Geisel, 2300 Jockey Club. Mais informações pelo telefone: (67) 3044-3900 ou pelo site

ehttp://nortesulplaza.com