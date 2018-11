O primeiro shopping rural do país será instalado no Anel Rodoviário, em Campo Grande. O projeto substitui um plano inicial que previa a abertura de um Shopping Outlet e foi apresentado pelo diretor do empreendimento, Antônio Mascarenhas, junto com o vereador João César Mattogrosso (PSDB) ao titular da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedesc), Abrahão Malulei Neto, na quarta-feira (14).

O projeto foi apresentado ao Governo do Estado e ao município, ambos demonstraram entusiasmo.

A proposta é inovadora e a finalidade é disponibilizar uma estrutura completa com tudo que orbita o segmento do agronegócio. O local está sendo projetado para contemplar o segmento rural de forma abrangente, com produtos, serviços e eventos. O espaço tem mais de 30 mil metros quadrados de área construída e 115 espaços para operações, com previsão de gerar em torno de 600 empregos.

Antônio Mascarenhas, representante da Rivercom, empresa que construiu e administrará o shopping, explicou: “Nós queremos oferecer tudo que o produtor rural precisa, desde empresas com maquinários até a qualificação com cursos e palestras. É como se fosse uma feira do agro permanente em Campo Grande”.

Entusiasmado com o projeto apresentado, o secretário da Sedesc, Abrahão Malulei destacou a importância de aquecer o setor na capital sul-mato-grossense.

O vereador João César Mattogrosso presidente da Comissão de Indústria, Comércio, Agropecuária e Turismo da Câmara, disse que o investimento será um marco para o desenvolvimento econômico da capital. “Como parlamentar e empresário deste segmento, apoio com muito empenho este empreendimento, pois acredito na vocação do nosso estado para o agro e nosso município será muito beneficiado com um investimento desta proporção, ainda mais por sermos precursores no Brasil” salientou o parlamentar.

O governo do estado concluiu obras de implantação de uma rotatória no anel viário, onde está instalado o Shopping Rural, no Núcleo Industrial. Foram investidos R$ 1,4 milhão, que incluíram a duplicação da pista com acostamento, revitalização do asfalto e rede de drenagem sob a BR-262.

A previsão de entrega do shopping rural, de acordo com a Rivercom, é no final de 2019.