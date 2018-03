A primeira edição da “Temporada gourmet” será realizada na próxima semana Campo Grande. O evento inicia nesta segunda-feira (12) e encerra no domingo (18). A programação ocorrerá no Shopping Campo Grande, e terá a participação do chef de cozinha Leo Young que dará uma aula-show aos participantes.

Além das aulas-show, no local ainda será realizado oficinas e palestras. Na quinta-feira (15), Leo Young estará no Shopping a partir das 19h. Na sexta-feira (16), às 18h inicia a “Mão na massa: Focaccia com Nicola e ervas”, com Antônio Luis.

O evento está com várias novidades e será gratuito, exceto a agenda com a participação de Young. Os interessados em saber mais informações, o Shopping divulgou uma lista com as programações na sua página do Facebook.