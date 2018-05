Shoppings da capital sentem os reflexos da greve dos caminhoneiros

No Pátio Central foi verificada uma queda em torno de 50%, no movimento

De acordo com levantamento divulgado nesta quarta-feira (30), pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande (CDL), os quatro principais shoppings de Campo Grande sofreram queda no movimento, sendo que as áreas de alimentação estão se adequando a falta de produtos devido aos efeitos da paralisação dos caminhoneiros.

No Shopping Pátio Central foi verificada uma queda em torno de 50% no movimento, sendo que o último sábado (26) foi considerado pela direção como “muito parado”. As empresas da área de alimentação já estão substituindo alguns itens que faltam no cardápio, como exemplo a batata.

O Shopping Campo Grande sentiu uma pequena queda no fluxo de pessoas e de vendas, mas se caso a greve continue a expectativa é que a queda aumente. A área de alimentação buscou segurar o estoque e já planeja uma substituição de itens, caso o abastecimento não volte ao normal nos próximos dias.

O Shopping Bosque dos Ipês sofreu alteração no fluxo de pessoas. Entre as medidas tomadas estão o reforço no abastecimento de gás natural, o planejamento de carona amiga e revisão de escalas para os funcionários. Com a queda nas vendas, as empresas de alimentação seguraram o estoque e já estão se preparando para a substituição de alguns itens.

Quanto ao Shopping Norte Sul Plaza, os lojistas perceberam que o fluxo de pessoas e o faturamento diminuiu. O movimento do mês de maio, comparado ao do ano anterior, vinha subindo 15%, com o cenário atual caiu para um aumento de apenas 5%, com tendência a cair ainda mais. O último final de semana apresentou queda de 25% no faturamento dos lojistas. Essa paralisação criou uma expectativa de aumento nos níveis de inadimplência por parte dos lojistas, caso a paralisação continue.

Na área de alimentação do Shopping, os empresários acreditam que com a queda das vendas, os estoques durem apenas até quinta ou sexta-feira, caso o abastecimento não seja normalizado.