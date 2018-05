Shoppings e alguns comércios abrem neste feriado

Neste feriado de Corpus Christi (31), os campo-grandenses terão folga prolongada e alguns setores funcionarão de forma facultativa. Fique atento e confira abaixo o que abre e o que fecha:

Órgãos públicos – Servidores do Governo de Mato Grosso do Sul e da Prefeitura de Campo Grande terão folga no feriado e na sexta-feira (1º), pois foi decretado ponto facultativo. O expediente só será retomado na segunda-feira (4).

Bancos – Os bancos fecham no feriado e retornam com atendimento na sexta-feira (1º).

Lotéricas – As lotéricas funcionaram facultativamente no feriado, ou seja, fica a critério de cada lotérica e abrirão normalmente nesta sexta-feira (1º).

Comércio – O comércio de Campo Grande funcionará facultativamente no feriado, ficando a critério de cada comerciante e abrirá normalmente nesta sexta-feira (1º).

Supermercados – Os supermercados e hipermercados abrem normalmente, inclusive os que possuem atendimento especial de 24 horas.

Justiça – Não haverá expediente no feriado e foi decretado ponto facultativo na sexta-feira (1º). O Judiciário funciona em regime de plantão para casos considerados urgentes.

Hemosul – O Hemosul (Centro de Hematologia e Hemoterapia de Mato Grosso do Sul), fechará neste feriado e abrirá na sexta (1º), e no sábado (2), das 7h às 12h.

Correios – As agências da capital fecham neste feriado e retornam na sexta-feira (1º).

Shoppings:

Bosque dos Ipês – O shopping funcionará em horário normal, das 10h às 22h no feriado e na sexta-feira (1º).

Campo Grande – No feriado, o shopping abre das 12h às 20h, sendo que as lojas e quiosques também atenderão neste horário. A praça de alimentação e lazer funcionará das 12h às 22h. Na sexta-feira (1º), o shopping terá horário de atendimento normal das 10h às 22h.

Norte Sul Plaza - O shopping abre no feriado e na sexta-feira (1º), em horário normal, das 10h às 22h.

Pátio Central - O shopping não abrirá no feriado e na sexta-feira (1º), o atendimento das lojas será das 8h às 19h e da praça de alimentação até às 21h.