'Show das Patroas': primeiro lote acaba em menos de 2 horas e consumidores sentem-se lesados

Nos últimos anos Campo Grande tem recebido várias atrações de renome nacional. Quase todo mês tem show de algum artista que esteja ‘estourado’ pelo país. Porém, várias reclamações vêm surgindo a respeito da venda dos ingressos desses shows e tem muito consumidor reclamando de propaganda enganosa. Um dos casos foi relatado por uma cabeleireira na página de reclamações “Aonde não ir em Campo Grande” e não demorou muito para casos semelhantes aparecerem.

Bastou a postagem ser aprovada na página nessa quarta-feira (01) para uma enxurrada de outras reclamações semelhantes aparecerem nos comentários. O caso em questão postado pela cabeleireira está relacionado a venda de ingressos para o show da dupla sertaneja Maiara e Maraisa juntamente com as cantoras Marília Mendonça e Paula Mattos, intitulado “Festa das Patroas”.

Segundo a cabeleireira, que terá o nome preservado, a empresa responsável pela venda dos ingressos está fazendo propagando enganosa. Ela explica que há algum tempo vem tentando comprar ingressos vendidos no primeiro lote, porque são sempre os mais baratos, mas quando chega nos pontos de vendas os ingressos já estão sendo vendidos mais caros, pois já estariam no segundo lote. O problema é que isso acontece em menos de duas horas do início das vendas.

“Eles fazem eventos na cidade e prestam um péssimo serviço por falta de boa concorrência. Fato é que você nunca consegue comprar convites com eles no primeiro lote. Foi assim na abertura de vendas pro Cabaré. Os pontos de venda são Gugu lanches que abre às 9h, onde um rapaz disse que foi o primeiro a chegar e já não tinha primeiro lote. Outro ponto de venda, loja no shopping. Que abre às 10h. Então meio difícil esgotar antes das 11h neh”, destaca na postagem.

Com 23 horas na página, a postagem já tem mais de 300 curtidas e 85 comentários. A maioria das pessoas que comentaram já passou por situações semelhantes e apoiam até um boicote em eventos da empresa, mas há quem defenda a empresa com o argumento de que um show desta proporção tem muita procura e por isso os ingressos se esgotam tão rápido.

A empresa em questão é a Santo Show e em conversa com a redação do JD1 Notícias uma responsável, que preferiu não identificar, explicou que o esgotamento do primeiro lote de ingressos já nas primeiras horas de venda se dá por conta da grande procura. Mas não é só isso, o número de convites ofertados no primeiro lote, que eles chamam de “lote promocional”, é de apenas 200 convites que são distribuídos entre Promoters e postos de venda.

Ela destaca ainda que a comodidade da compra por meio de Promoters tem contribuído muito para uma grande saída de ingressos. “A pessoa não precisa sair de casa para comprar. Se ela mora lá na Moreninha pode ligar para um Promoter e pedir cinco ingressos que ele vai lá entregar. É o trabalho dele”, saliente. Atualmente segundo ela, a Santo Show possui 11 Promoters.

Procon

A Superintendente do Procon-MS Rosimeire Cecília da Costa contou que reclamações envolvendo a Santo Show vem ocorrendo desde 2015 em sua maioria a respeito de ingresso e principalmente ao direito a meia entrada em shows. Ela explica que para que o Procon possa agir é necessário que o consumidor que se sentiu lesado entre em contato com o órgão relatando o ocorrido.

"É preciso que a pessoa entre em contato com o Procon e nos dê detalhes do ocorrido. Assim podemos fazer uma diligência para constatar se há ou não alguma irregularidade. No caso da venda de ingressos, o Procon pode solicitar comprovantes de que realmente essas vendas foram feitas”, explica Rosimeire.

Ela salienta ainda que as denúncias podem ser feitas na sede do órgão localizada na Rua 13 de Junho, 930, Centro pelo telefone 151 ou mesmos pelo Facebbok na página do Procon-MS.