Show Paraequestre acontece amanhã durante 1ª Expoequestre

A Montana Academia Equestre, localizado dentro da Acrissul (Associação dos Criadores do Mato Grosso do Sul, realiza neste sábado (28) o 1º Show Paraequestre.

A atração deverá reunir vários atletas, que completarão um percurso o qual reúne características de diversas modalidades equestre, tais como baliza, tambor, rédeas e salto. As atividade terão início às 8h30 aberta ao público e com entrada franca. O Show Paraequestre encerra as atividades da Montana na primeira Expoequestre.

Conforme a prof mestra Camila Spengler, este evento tem como objetivo "a troca de experiências entre praticantes, seus pais e profissionais da área dos Centros de Equoterapia de Campo Grande". Os praticantes do Show Paraequestre receberão certificado de participação.

"Este evento tem como intuito de mostrar alguns dos benefícios q as atividades equestres e o contato com o cavalo trazem às pessoas, estas com limitações físicas e/ou mentais ou não, bem como o lazer e a pratica de esportes, também adaptados. Benefícios relacionados à aspectos motores, cognitivos/comportamentais, sociais, dentre outros; também destaca-se pela vivência, em diferentes ambientes, com a família, profissionais, colegas de montaria, bem como, o recebimento do certificado de participação, todos ganham o prêmio por esforço e merecimento", explica Camila.