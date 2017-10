Showtec 2018 é lançado nesta terça-feira

Neste ano, feira traz como tema o Carbono Zero, abordando o apoio da agricultura e pecuária na conservação do meio ambiente

Está sendo lançado nesta terça-feira (31), o Showtec 2018, na sede do Sistema Famasul, em Campo Grande. Durante o evento, serão apresentadas as novidades da futura edição da feira, considerada uma das maiores do segmento da agricultura e pecuária do Brasil e que será realizada entre os dias 17 e 19 de janeiro do ano que vem, na sede da Fundação MS, em Maracaju. Desta vez, a feira traz o tema Carbono Zero como destaque.

Conforme o diretor executivo da Fundação MS, Alex Melotto, o Showtec 2018 contará com a certificação de compensação de carbono através do plantio de árvores nativas. Na prática, as emissões de carbono geradas pela organização e realização do evento serão anuladas com plantio de árvores. “O produtor rural também vem fazendo este trabalho quando utiliza o sistema de plantio direto e integração lavoura-pecuária-floresta, onde os sistemas integrados realizam a fixação do carbono”, explica Melotto.

“O produtor que utiliza técnicas modernas de plantio direto e pratica uma agricultura eficiente trabalha também na preservação do meio ambiente”, complementa o pesquisador da Fundação MS, André Luis Lourenção.

Ainda mais focado na conservação ambiental, o Showtec continua com sua missão de difundir tecnologias para apoiar o expressivo crescimento da área cultivada em Mato Grosso do Sul. Em sua última edição, a feira recebeu mais de 16 mil pessoas, que puderam visitar cerca de 120 expositores, com mostras de soluções para os sistemas produtivos.

O presidente da Fundação MS, Luciano Mendes, destaca que a feira é o momento ideal para que os produtores rurais e demais profissionais ligados ao setor tenham acesso às últimas novidades do mercado agrícola e das tecnologias disponíveis. “Os participantes terão acesso à informações técnicas, palestras, e mostras de sistemas produtivos, com novos produtos e ferramentas que poderão ser aplicadas no dia-a-dia”, acredita.

Mantendo a tradição, o Showtec 2018 abordará temas importantes sobre os principais desafios para a cultura de soja e milho safrinha, cana de açúcar, pequenos negócios rurais, conservação e manejo de solos, entre outros temas voltados para a agricultura, bem como mostras de implementos agrícolas e maquinários. Haverá também espaço para pecuária, com exposições de produtos e palestras sobre o segmento.