A Prefeitura de Sidrolândia abriu processo seletivo para a contratação de professores para a Educação Infantil e Ensino Fundamental para trabalhar nos Centros Municipais de Educação Infantil e nas Escolas Municipais.

As contratações são temporárias e os professores também serão designados para atender alunos das áreas rurais e indígenas da Rede Municipal de Ensino para o ano letivo de 2019.

De acordo com a prefeitura os critérios para participar do processo seletivo serão: para professores com Nível Superior - Licenciatura Plena; com 18 anos ou mais; ser brasileiro nato ou naturalizado; haver cumprido com as obrigações do serviço militar, se for o caso; estar em dia com a justiça eleitoral.

Serviço

Os interessados devem apresentar currículo na sede da Educação localizada à Rua Prefeito Jaime Ferreira Barbosa, 333, Centro, no período de 05 a 27 de novembro de 2018 das 07h às 11h.

Poderão inscrever-se os professores sem vínculo efetivo com a Rede Municipal de Ensino de Sidrolândia/MS. E os professores com vínculo efetivo junto à Rede Municipal poderão confirmar inscrição desde que não ultrapassem a carga horária de 44 horas semanais.

Para ver sobre o processo na íntegra clique aqui