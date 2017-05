Silvio Santos articula briga com TV por assinatura e sai como maior beneficiado

Depois de articular com a Record e a Rede TV! o rompimento com a Net e a Sky, que cortaram os sinas das duas emissoras na Grande São Paulo e no Distrito Federal no final de março, o empresário Silvio Santos, do SBT, acabou se beneficiando da medida.

Depois do um mês e meio, o SBT recuperou todo o público perdido e se aproximou da rede de Edir Macedo no Ibope, numa acirrada disputa pela vice-liderança.

Segundo a UOL, estratégia inical não era romper com as operadoras no dia 30 de março. A intenção era abrir uma negociação formal a partir daquela data, com muita pressão, mas sem vetar a distribuição das emissoras.

Um comunicado da Net, veiculado uma semana antes do "apagão digital", mudou esse quadro. A operadora informava a seus assinantes que não havia chegado a um acordo com SBT, Record e RedeTV! e que, a partir de 30 de março, não poderia mais assegurar o carregamento de suas programações.

A operadora pretendia apenas cumprir uma obrigação legal, a de notificar os clientes sobre a interrupção de canais. Mas o alerta foi entendido como uma ameaça.

Silvio Santos, então, telefonou para Edir Macedo e Amilcare Dallevo, presidente da RedeTV!, e articulou uma ruptura imediata. A decisão das três redes de declarar guerra às operadoras só foi tomada dois dias antes do apagão.

A operação se revelou um tiro no pé das emissoras. As operadoras não perderam tantos assinantes quanto as emissoras esperavam. Mas o estrago nas audiências das emissoras foi dramático. Nos primeiros dias, a Record chegou a cair 35% em determinados horários.

Hoje, conclui-se na Record e na RedeTV! que romper com a TV paga no mesmo dia do apagão analógico no maior mercado do país foi um erro primário. Já o SBT registrou nas últimas três semanas 6 pontos de média das 7h às 24h na Grande São Paulo, muito próximo do que tinha antes (6,4). Já a Record tem oscilado entre 5,9 e 6,4 pontos por dia. Antes do apagão, tinha 8 pontos.