Primeiro Simpósio de Fisioterapia Hospitalar será realizado em Campo Grande. O evento está programado para ocorrer no sábado (17), na Câmara Municipal e irá reunir os principais da área para a troca de experiências técnicas e práticas, além de acadêmicos em fase de escolha profissional especializada.

Conforme o organizador do evento, o fisioterapeuta Denis Pereira, o primeiro a ministrar sua palestra será o fisioterapeuta Gabriel Rapello. Ele é diretor geral na empresa Pullmonar e fisioterapeuta da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) no Hospital Cassems. Rapello também já foi diretor da Assobrafir (Associação Brasileira de Fisioterapia) e é especialista em fisioterapia e terapia intensiva, além de Mestre em Saúde e Sociedade pela UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) e em Mobilização Precoce em Paciente Crítico.

Em seguida, a palestra será por conta do fisioterapeuta Marcos Jr, especialista em Terapia Intensiva, pós-graduado em Fisioterapia Hospitalar e em Gestão Hospitalar. Na ocasião, ele vai falar sobre TNI (Treinamento Pulmonar Respiratório). Marcos também é técnico da empresa Fisioassist Reabilitação Cardiopulmonar e Metabólica.

O fisioterapeuta Rodrigo Koch encerra o evento abordando o tema VNI (Desmame da Ventilação Mecânica). Koch tem especialização em atenção ao paciente crítico pela residência multiprofissional em saúde, é especialista em Fisioterapia Intensiva, mestre e doutorando em Saúde e Sociedade e fisioterapeuta de CTI no Hospital da Cassems.