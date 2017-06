Simpósio Inovação em Saúde – A Fiocruz em Mato Grosso do Sul acontece dia 30 na Capital

Acontece no dia 30 de junho na Câmara Municipal de Campo Grande, o Simpósio Inovação em Saúde – A Fiocruz em Mato Grosso do Sul. Com 400 vagas e entrada franca, o evento terá quatro palestras, com previsão de meia hora de duração cada.

A primeira a palestrar será a presidente da Fiocruz, dra. Nisia Trindade, a partir das 09h30, expondo a “Saúde e Desenvolvimento Nacional”. Na sequência, o vice-presidente de Produção e Inovação em Saúde da Fiocruz (VPPIS), dr. Marco Aurelio Krieger, explana sobre “Produção e Inovação em saúde”.

Logo depois, o diretor da Fiocruz Ceará, dr. Carlile explica o “Apoio estratégico para o desenvolvimento Regional no Ceará” e, finalizando a manhã, a diretora da Fiocruz Mato Grosso do Sul, dra. Jislaine Guilhermino, fala sobre “Fiocruz Mato Grosso do Sul: conquistas, oportunidades e desafios”.

O simpósio acontece no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, a partir das 8h. Universitários receberão certificado de participação no evento.

As inscrições podem ser feitas acessando o site https://goo.gl/WAkFMn. Mais informações pelo telefone (67) 3316-1628.