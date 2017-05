Simpósio vai debater políticas públicas de gestão urbana

Como parte das ações em celebração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, durante a semana de 5 a 9 de junho, a Prefeitura Municipal de Campo Grande, por intermédio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur) e da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), realiza nos próximos dias 5 e 6 o II Simpósio de Meio Ambiente e Gestão Urbana – Um Olhar Integrado.

O evento propõe ampla reflexão sobre a importância da integração das políticas públicas de gestão urbana, abrangendo os diversos aspectos presentes na atualidade, diferentes olhares e setores. De forma inovadora, serão expostos elementos dinâmicos e transversais presentes na realidade local que poderão encontrar desdobramentos e soluções para o desenvolvimento local sustentável.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas no site da Semadur http://www.capital.ms.gov.br/semadur

O evento terá início no dia 5 de junho, às 18 horas, com o credenciamento e entrega de material aos participantes, no Complexo Multiuso da UFMS, Auditório 02, em frente ao Teatro Glauce Rocha.

Às 20h terá início a palestra magna “Desenvolvimento e Gestão Urbana Sustentáveis/Desafios e Possibilidades”, ministrada pelo arquiteto e urbanista Roberto Montezuma Carneiro da Cunha, presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Pernambuco (CAU/PE), professor na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e também Presidente do Instituto ARQBR – Arquitetura Brasil.

No dia 6 de junho, a partir das 8 horas, o II Simpósio terá continuidade com a Palestra/Painel: “Arborização Urbana – Benefícios no Planejamento Ambiental das cidades”, a ser ministrada pelo arquiteto e urbanista, Professor Doutor da UFMS, Gutemberg Weingartner. Como mediadores convidados, teremos o Prof. Dr. Geraldo Alves Damasceno Junior, a Prof. Dra Ieda Maria Bortolotto, ambos da UFMS, o Prof. Dr. Cristiano Pereira da Silva, da Faculdade UNIGRAN Capital e a Mestra Gisselli Giraldelli, agente fiscal de Meio Ambiente da Semadur.

Ainda no período matutino, a programação prevê a Palestra/Painel: “Espaços Públicos e qualidade de vida nas cidades (Ressignificação dos espaços: Parques e Jardins Urbanos), também ministrada pelo Prof. Dr. da UFMS, Gutemberg Weingartner, tendo como mediadores convidados, Nilde Clara de Souza Benites Brun, Secretária Municipal de Cultura e Turismo de Campo Grande, Prof. Dr. Geraldo Alves Damasceno Junior, Prof. Dra Ieda Maria Bortolotto, Prof. Dr. Cristiano Pereira da Silva, Vereador Eduardo Romero, Coordenador Nacional da Frente Parlamentar de Vereadores Ambientalistas e a Mestre Gisselli Giraldelli, agente fiscal de Meio Ambiente da Semadur.

No período vespertino, a partir das 14 horas, o II Simpósio propõe a Palestra/Painel: “O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPE-MS) – Um Olhar Integrado para o Meio Ambiente e a Gestão Urbana”, que será ministrada pelos Promotores Dr. Luciano Furtado Loubet, Diretor do Núcleo Ambiental do MPE-MS e Dra. Andréia Cristina Peres da Silva, da 42ª Promotoria de Justiça de Campo Grande.

O Simpósio é realizado pela Semadur, Planurb, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul (CAU/MS). Mais Informações pelo telefone 3314 3297.