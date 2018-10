No próximo dia 31 de outubro o sinal analógico de televisão será desligado em Campo Grande e Terenos. Após essa data, a programação dos canais abertos será transmitida apenas pelo sinal digital.

Quem quiser continuar assistindo à programação precisa estar com o aparelho de televisão preparado com conversor, que pode ser embutido na TV ou externo, que nesse caso precisa de uma antena digital.

Os equipamentos podem ser encontrados no varejo local e são de fácil instalação.