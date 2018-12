A TVE Cultura emissora pública de Mato Grosso do Sul lança nesta quarta-feira (5) em Dourados sua nova programação, composta por mais de 150 horas de produções regionais próprias e elaboradas por parceiros e que vai ao ar até 5 de abril de 2019. O evento, realizado na Associação Comercial e Empresarial de Dourados (Aced) também marca o desligamento do sinal analógico na segunda maior cidade do estado.

Atendendo ao marco regulatório da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), o governador Reinaldo Azambuja, determinou a migração que foi antecipada e desde 14 de agosto o sistema digital da emissora está disponível na região do município, pelo canal 13.1. Nos últimos meses a TVE Cultura manteve a transmissão dos dois sinais- analógico e digital. Além disso, antecipou para agosto a meta na Grande Dourados, que recebeu os sinais analógico e digital da emissora.

“Quando você tem esses avanços tecnológicos, sai da TV analógica para a digital, além de melhorar a qualidade do sinal, também tem de levar ao usuário uma programação de qualidade”, afirmou Azambuja. O governador destacou que o processo de migração foi fruto de parceria entre a Fundação Luiz Chagas de Rádio e TV Educativa de Mato Grosso do Sul (Fertel) e a Claro/Embratel, sem custos para a instituição pública, ao mesmo tempo que outros acordos com entidades da sociedade civil, como a TV Cultura de São Paulo, o Ministério Público e universidades também fortalecem o conteúdo veiculado pela emissora.

O conteúdo regional foi reforçado no processo de digitalização, trazendo produções da própria TVE, como o jornalístico Panorama MS, e destacando programas como o Giro do Esporte e atrações focadas na arte e cultura de Mato Grosso do Sul; bem como material veiculado atrás de parcerias. É o caso de Guateka: com direção de Thiago Rotta e as digitais da Plug Produções, a ficção de cinco episódios retrata justamente a região de Dourados na visão do Bro’s MCs, grupo de rap guarani-kaiowá que tem suas impressões sobre o cotidiano, incluindo a pobreza e os conflitos por terra, retratadas no audiovisual.

“A digitalização do sinal da TVE Cultura pode ser considerada um novo marco na história da Rádio e Televisão Educativa do Estado, comparável à sua criação em 1984, ao início da produção própria ou à interiorização, que será intensificada com a nova tecnologia. Em breve, chegaremos a mais 12 municípios no sistema digital, que dá mais qualidade às transmissões, e depois a mais de 24 milhões de lares na América do Sul, com as transmissões pelo satélite StarOne C2, levando o melhor de Mato Grosso do Sul a 70 milhões de pessoas”, destacou Bosco Martins, diretor-presidente da Fertel.

“Agradecemos à presidente da Aced, a empresária Elizabeth Salomão, e ao tesoureiro Domingos Ventorini, por colaborar com esse evento que entrará para a história da radiodifusão estadual”, complementou. Durante o evento, serão apresentados os programas que compõem a nova grade da TVE Cultura.