Sinalização precária causa acidente no bairro Amambaí

Na manhã desta sexta-feira (31), a sinalização defeituosa na esquina da rua Pimenta Bueno com rua Dos Barbosas no bairro Amambaí, causou um acidente. Não percebendo o sinal de pare, que está ‘escondido’ atrás de uma árvore na Rua Pimenta Bueno, a condutora do veículo Gol, uma jovem de 22 anos, bateu de frente com uma moto que vinha pela rua Dos Barbosas.



O motociclista, um homem de 32 anos, teve fratura na cravícula e foi socorrido pelo corpo de bombeiros. Já a jovem, que carregava no banco de trás um bebe e uma criança de seis anos não teve ferimentos. A condutora reclamou ao portal JD1 notícias, que a sinalização no local é defeituosa. “A placa atrás da árvore e a sinalização no asfalto apagada não dá pra saber de quem é a preferencial.” Disse a condutora envolvida no acidente.