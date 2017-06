Sindicalistas criticam reajuste zero do Governo Estadual

Membro de vários sindicatos criticaram o governo estadual após o anúncio de ajuste zero. Na Assembleia Legislativa nesta terça-feira (6), os sindicalistas pediram o apoio do deputados para abrir um diálogo com o governador Reinaldo Azambuja (PSDB).

O presidente da Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (Fetems), Roberto Botareli, pediu informações sobre a renúncia fiscal. Segundo Botareli, há quatro anos não é publicado o volume dos benefícios fiscais. “2013 foi o último ano em que foi publicada a renúncia fiscal, que foi em torno de R$ 1,3 bilhão, o que corresponde a 20% da receita tributada em Mato Grosso do Sul. Com certeza, esse valor subiu. Não podemos admitir que a má gestão dos recursos públicos seja paga pelos servidores estaduais”, disse.

O presidente do Sindicato dos Policiais Civis (Sinpol), Geancarlo Miranda, cobrou do Executivo o cumprimento dos acordos firmados. “São três anos sem reajuste. Prometeram-nos melhorias salariais e não foram feitas. Queremos ter acesso às contas públicas para saber onde está o dinheiro do Estado. Cansamos de ouvir que a culpa é da crise”.

De acordo com o presidente do Fórum de Servidores Públicos de Mato Grosso do Sul, Fabiano Reis, a incorporação do abono não foi implementada. "Amargamos três anos sem reajuste e chegamos a um colapso. Não houve negociação e o governo não incorporou o abono de R$ 200,00 ao salário, somente prorrogou", lamentou Fabiano, que representa 40 mil trabalhadores.