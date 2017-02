Sindicato dos servidores penitenciários realizará coletiva para falar sobre investigação envolvendo

O Sinsap (Sindicato dos Servidores da Administração Penitenciária de Mato Grosso do Sul) realizará na manhã desta sexta-feira (03) uma coletiva de imprensa para falar sobre a investigação da 50ª Promotoria de Justiça, sobre denúncia de suposto esquema de corrupção dentro da Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário). A coletiva acontecerá na sede do Sinsap às 10 horas.

Investigação

Na manhã do dia 27 de janeiro o Gaeco (Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado) desencadeou a operação GIRVA. A investigação de corrupção nos presídios do Estado bateu na porta da Agepen (Agência Estadual de Administração Penitenciária) da Capital, Aquidauana e Dourados.

A operação mirou no diretor presidente Ailton Stropa Garcia, da Diretoria de Assistência Penitenciária (DAP) dirigida por Gilson de Assis Martins, da chefia da Divisão de Estabelecimentos Penais (DEP), da Diretoria de Operações (DOP) e a Chefia de Divisão de Trabalho. Eles também tiveram os celulares apreendidos.

Quatro dias após a operação o Diretor Presidente da Agepen, Ailton Stropa Garcia, entregou ao governador Reinaldo Azambuja sua carta de demissão.