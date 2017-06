Sindicatos cobram criação de CPI para investigar denúncias contra Azambuja

Líderes sindicais da educação, segurança e saúde estão na Assembleia Legislativa para cobrar dos deputados estaduais a instauração de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar as denúncias de corrupção contra o governador Reinaldo Azambuja (PSDB).

“Os servidores estaduais estão sem reajustes há dois anos. Tem professor com salário base menor que o salário mínimo. Se o governador concedeu isenção foi irresponsabilidade”, ressalta um sindicalista.

Delação

No depoimento oficial para o acordo de delação premiada no dia 4 de maio de 2017, um dos donos da JBS, Wesley Batista, citou o atual governador, Reinaldo Azambuja, e revelou suposto esquema de corrupção envolvendo pagamentos de propina em troca de redução da alíquota do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços).

De acordo com Wesley o esquema começou durante o governo Zeca em 2003 e durou até o ano passado, já no governo de Reinaldo Azambuja. “Começou com ele [Zeca] esse esquema conosco de acerto de pagamento de propina em troca de redução de pagamento de ICMS no estado. Isso era com o Joesley na época” conta Wesley.