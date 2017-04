Sindicatos garantem que manifestação não prejudicará atendimento na saúde

Sindicatos dos médicos e enfermeiros garantem que greve não prejudicará atendimentos em hospitais. O Simed (Sindicatos dos Médicos de Mato Grosso do Sul) não irá aderir à greve, a afirmação veio do presidente do sindicato, Flávio Freitas Barbosa. O Siems (Sindicato dos Enfermeiros de Mato Grosso do Sul), através da diretora financeira, Roseli Carvalho, também afirmou que enfermeiros não irão paralisar.

Diversas categorias vão aderir a Greve Geral contra as Reformas propostas pelo governo de Michel Temer amanhã (28), em Mato Grosso do Sul.

De acordo com o representante dos médicos, a classe não pode parar, pois é responsável pela saúde das pessoas, um serviço essencial. “Não podemos simplesmente parar o serviço, isso seria um ato irresponsável. Apoiamos sim essa luta que é todos os trabalhadores, mas não podemos participar da paralisação. Esse movimento é da Cut [Central Única dos Trabalhadores]”, explicou Freitas.

A representante dos enfermeiros, Roseli, explicou que o a adesão da manifestação será de forma voluntária e deverá ser feito fora do expediente. “A adesão é optativa, e deve ser feito fora do horário de trabalho. Quem trabalha à tarde, para de manhã, que trabalha de manhã para à tarde”, disse. “Se alguém faltar por estar na greve terá o dia descontado, somente no período em que o transporte coletivo estiver parado será abonado, fora isso não”, alertou.

Conforme a assessoria da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), todo o órgão do município irá funcionar normalmente. Na Santa Casa, segundo a assessoria, nenhum setor aderiu à greve geral e o hospital vai funcionar sem alterações.