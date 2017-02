Sindico põe veneno em pátio e coloca até fauna em risco

Alegando que restos de comida estariam atraindo pragas para o condomínio, um síndico proibiu os moradores de alimentarem animais de rua nas dependências do local e avisou que colocará veneno no pátio, não se responsabilizando por animais que morrerem em decorrência de envenenamento.

Revoltado, um morador resolveu postar em uma página do Facebook a atitude do síndico. “Olha a prova da maldade do ser humano. Tudo porque estamos alimentando um gatinho que tem fome e sede. São pessoas que se dizem cristãs e cheias de maldade no coração”, diz um trecho da postagem.

Uma foto do comunicado feito pelo síndico a respeito da proibição foi publicada. No aviso ele ressalta que é “proibido alimentar ou dar ração para animais nas dependências do condomínio”, pois segundo ele “estes alimentos estão atraindo outros animais” como ratos, gambás, baratas e pombas.

Em seguida o síndico pede para que os moradores mantenham seus animais de estimação dentro dos apartamentos, pois será colocado veneno no pátio do condomínio para combater os animais. Ele ainda ressalta: “O condomínio não se responsabiliza por eventual envenenamento de animais domésticos”.

O morador denunciante salienta que a atitude do síndico pode virar caso de polícia, pois uma dos animais que ele citou, o gambá, é protegido por lei e matá-lo caracteriza crime ambiental. “Colocando veneno do pátio eles podem estar matando também periquitos e araras”, conclui o morador.

O JD1 Notícias entrou em contato com o síndico do condomínio e foi informado que o veneno colocado no pátio do local é específico para ratos, foi colocado dentro das lixeiras e segundo ele não oferece riscos para outros animais. O sindico explica que os moradores são orientados a alimentarem seus animais dentro de seus apartamentos e essa medida não é exclusiva do condomínio. “Em todo lugar é assim. Quem quiser alimentar seu animal que o faça dentro da sua casa”, ressalta.