Sindifiscal desmente

A diretoria do Sindicato dos Fiscais Tributários do Estado de Mato Grosso do Sul – SINDIFISCAL/MS desmentiu na manhã dessa segunda-feira (6) matéria publicada por veículo de comunicação da Capital que apontou a suposta discordância da categoria com o eventual nome que substituirá o deputado federal Márcio Monteiro à frente da Secretaria de Estado de Fazenda.

No texto publicado por site de notícia da Capital, o autor destacou que “governo já tem substituto de Monteiro, mas que servidores desconfiam”, apontando de forma generalizada a resistência dos servidores da Sefaz à nomeação do novo secretário de Estado de Fazenda.

Por meio de nota, o presidente do sindicato, Marco Aurélio Cavalheiro Garcia, esclareceu que “mencionada matéria não expressa a posição da categoria dos Fiscais Tributários Estaduais, que representa mais de 70% do grupo de servidores do Fisco de Mato Grosso do Sul”. Segundo ele, “a defesa de interesses de classe não deve sobrepor-se ao interesse do Estado, razão pela qual sempre nos pautamos pela não interferência em nomeações de qualquer cargo na administração pública estadual”.

Mais adiante, o presidente do sindicato ressaltou que “não comungamos com qualquer ato ou manifestação, seja de quem for que interfira no direito constitucionalmente conferido ao governador de livremente nomear seus secretários, desde que respeitados os requisitos exigidos e expressos em lei, ou seja, que a escolha recaia entre brasileiros maiores de 21 anos e no exercício dos direitos políticos, conforme estabelece o artigo 93 da Constituição Estadual”.