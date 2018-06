Sindifiscal faz festa junina nesta sexta

Acontece nesta sexta-feira (29), a tradicional festa junina do Sindicato dos Fiscais Tributários de Mato Grosso do Sul (Sindifiscal/MS). A festança começa as 18h na sede de campo “Rosevelt Paes de Campos”, que fica na avenida Guaicurus, próximo ao museu José Antônio Pereira.

Os convites para o Arraiá do Sindifiscal são individuais e podem ser retirados na sede do sindicato (rua Joaquim Murtinho, 821 no centro da capital). Para retirar seus convites é necessário a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis por pessoa, que serão destinados a entidades carentes.

A festa terá barracas de comidas típicas e será animada pelo Trio Chinelo de Dedo. Dentre as atrações para as crianças haverá cama elástica e parquinho.

Participam da festa as entidades beneficentes Conferência Vicentina Nossa Senhora do Guadalupe, Movimento Familiar Cristão (MFC) e Comunidade Nossa Senhora das Graças. A renda com a venda das comidas típicas e bebidas será revertida em benefício das entidades.