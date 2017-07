Sindjor emite nota de repúdio contra detenção de jornalista

No início da tarde desta segunda-feira (24) o Sindjor (Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Mato Grosso do Sul) emitiu uma nota de repúdio contra a detenção do jornalista Mauro Silva , ocorrido na nesta manhã durante a cobertura de uma acidente de trânsito na Avenida Ernesto Geisel, em Campo Grande.

Na nota o Sindjor destaca que assim que foi comunicado do ocorrido prestou solidariedade ao jornalista e colocou a assessoria jurídica do sindicato à disposição dele. O sindicato segue dizendo que qualquer privação da liberdade de imprensa será repudiado.

“Repudiamos qualquer atitude de cerceamento do trabalho jornalístico, e, por esse motivo, vamos fazer reclamação formal tanto para o comando da Polícia Militar quanto à OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), para que esse episódio seja apurado”, diz a nota.

A nota segue salientando que a entidade para seja garantido o direito do exercício profissional da profissão e lembra o caso do Blog do Nelio. “Esse direito, lembramos, foi recentemente relembrado em decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) impedindo a retirada do ar de um blog local, sob o argumento de configurar censura”.

Nota de repúdio

O Sindjor-MS foi informado no fim da manhã desta segunda-feira sobre a detenção do profissional Mauro Silva, do jornal O Estado de MS, durante o desenvolvimento do trabalho de registro de um acidente de trânsito ocorrido nem Campo Grande, por um policial militar. Informamos aos colegas que assim que fomos comunicados, prestamos nossa solidariedade ao colega e colocamos a assessoria jurídica à disposição dele, que já havia sido liberado com a interveniência da assessoria jurídica do veículo para o qual trabalha.

Repudiamos qualquer atitude de cerceamento do trabalho jornalístico, e, por esse motivo, vamos fazer reclamação formal tanto para o comando da Polícia Militar quanto à OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), para que esse episódio seja apurado.

A entidade representativa os jornalistas profissionais de Campo Grande e mais 53 municípios de Mato Grosso do Sul trabalha para que a classe tenha garantido o exercício profissional. É nosso dever exigir que a liberdade de imprensa, prevista na Constituição Brasileira, seja respeitada em todos os espaços de atuação.

Esse direito, lembramos, foi recentemente relembrado em decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) impedindo a retirada do ar de um blog local, sob o argumento de configurar censura.

Respeitamos a instituição Polícia Militar e reconhecemos a importância de seu trabalho para a sociedade, desde que os limites legais sejam levados sempre em conta; É de suma importância, portanto, que cada um, jornalista e policial militar, trabalhe com liberdade mútua. Para que isso ocorra, tomaremos as providências que nos cabem nesse momento.

Entendemos, inclusive, que o trabalho jornalístico contribui para o objetivo que deve ser comum, o bem da sociedade.

Gestão Ocupa Sindjor.