Sindjor tem prejuízo de R$ 5 mil após arrombamento

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Mato Grosso do Sul (Sindjor/MS), teve a nova sede arrombada neste último final de semana em Campo Grande. Vários equipamentos eletrônicos foram furtados.

O valor do prejuízo resultou em R$ 5 mil,. Foram furtados um computador, uma televisão tela plana, um microondas, um aparelho de telefone sem fio e uma impressora.

De acordo com o Sindjor/MS, há anos estão reduzindo a receita financeira sem funcionários fixos, realizando acordo coletivos com membros da diretoria. As despesas fixas são mantidas com contribuição mensal de 100 filiados.

A nova sede está localizada na rua Pedro Celestino, sendo que há menos de dois meses os sindicalistas se mudaram para o local com a expectativa de ter mais autonomia e espaço amplo para realização de reuniões e eventos.