Visando promover ações de solidariedade através da união, o Sinpol-MS realizará a quinta edição da Campanha Encontro de Craques - Natal Solidário. O evento será no dia 16 dezembro, das 8h às 12h, na sede do sindicato em Campo Grande, com partidas de futebol e um almoço beneficente.

Segundo o diretor administrativo, Alessandro Jacometo, a ação solidária é mais uma forma do policial civil servir à sociedade e de retribuir as benções recebidas durante o ano. “Queremos levar o carinho, através dos brinquedos, para as crianças que estão nos abrigos e o cuidado com a saúde aos idosos do asilo”, frisou Jacometo.

Neste ano, serão arrecadados brinquedos novos que serão doados para uma abrigo da cidade que acolhe crianças de zero a 14 anos de idade. Já com os recursos financeiros arrecadados com a venda da feijoada serão adquiridos produtos de higiene e limpeza para a utilização pelos idosos residentes no Asilo São João Bosco, que precisam de produtos específicos para manutenção da higiene e, consequentemente, cuidado com a saúde.

O ingresso para participar da feijoada pode ser adquirido na recepção do sindicato ao valor unitário de R$ 20,00 + 1 brinquedo novo OU 1 Material Escolar (que pode ser entregue no dia do evento). Outras doações voluntárias e de qualquer valor podem ser realizadas na conta bancária exclusiva da campanha.