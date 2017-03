O sistema eletrônico da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) passará por atualização neste domingo (19), e estará indisponível para emissão de GTA e demais serviços. Desde 2007, o Saniagro é o sistema que a Agência utiliza como ferramenta para controle das informações relativas ao agronegócio sul-mato-grossense.

O Saniagro disponibiliza diversos serviços onlines, como saldo disponível para transporte, extrato produtor, e-GTA – GTA Eletrônica, registro de vacinação.

Durante a manutenção será feito o upgrade do sistema. A partir dessa atualização os produtores também passarão a acessar o e-Saniagro para realizar emissão de e-GTA e registrar vacinação. Será disponibilizado também a possibilidade do registro das vacinas de reforço e de 1ª vacinação de Febre Aftosa, registro de vacinação de Brucelose, substituição de DAEMS vencido, emissão de modelo B, emissão de e-GTA com a finalidade abate para terceiros e cadastro das explorações de suas fichas sanitárias.